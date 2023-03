Amigo revela reação de Hakimi à acusação de violação: "Ele sente-se enganado"

Hakimi, na gala do The Best

Lateral direito do PSG foi acusado formalmente de violação pelo Ministério Público francês.

Indiciado na semana passada pelo Ministério Público francês por um crime de violação, com base numa denúncia apresentada por uma mulher de 24 anos, Achraf Hakimi reagiu com incredibilidade à acusação, assegurou esta segunda-feira um amigo próximo do lateral direito do PSG.

Em declarações ao programa espanhol "Fiesta", do canal Telecinco, o amigo revelou que o internacional marroquino, recentemente eleito no onze do ano da FIFA e considerado um dos melhores do Mundo na sua posição, garantiu-lhe estar a ser vítima de uma "armadilha" preparada pela denunciante.

Hakimi sentirá que foi "enganado" pela jovem, que o acusa de a ter agredido sexualmente no dia 25 de fevereiro, após se ter dirigido para a sua residência, numa altura em que a sua mulher e filha se encontravam no Dubai.

"Em casa do jogador, as coisas descontrolaram-se. Achraf beijou-a na boca, levantou-lhe a roupa e beijou-lhe o peito, apesar de ela dizer não. Tocou-lhe na vagina apesar de ela, novamente, resistir", pode ler-se na denúnica que chegou às autoridades francesas.