Amiga da alegada vítima de Dani Alves queixa-se de assédio do lateral

Antigo jogador do Barcelona terá apalpado e colocado as mãos em zonas íntimas da amiga da vítima. Situação terá acontecido na mesma noite, de 30 para 31 de dezembro, numa discoteca de Barcelona

Continuam as acusações para Dani Alves. Depois da queixa de abuso sexual, agora, uma amiga da vítima veio acusar o lateral de, na mesma noite, ter cometido mais crimes, numa discoteca, em Barcelona.

De acordo com o jornal La Vanguardia, a amiga da vítima queixa-se de apalpões e mãos nas zonas íntimas, sem que houvesse qualquer tipo de consentimento.

No domingo, o jornal espanhol El Periódico avançou que as câmaras da discoteca em Barcelona onde terá acontecido a alegada violação mostram que o lateral direito esteve fechado numa casa de banho com a jovem, de 23 anos, durante cerca de 15 minutos.

As mesmas câmaras mostram ainda Dani Alves a falar com a denunciante, tocando-lhe várias vezes sem o seu consentimento antes de se ter dirigido para o local, pertencente à área VIP do estabelecimento noturno.

Leia também Futebol Nacional José Semedo: "Preciso de recompor-me como homem, como pessoa. Peço perdão" Viúvo há pouco mais de um ano, o médio, de 38 anos, assumiu não estar em condições de prosseguir a carreira por necessitar de se recompor e agradeceu o apoio que tem recebido.

Estas imagens coincidem com o relato da jovem, que após ter sido alegadamente violada, informou a equipa de segurança do estabelecimento, que ativou um protocolo previsto para casos de assédio ou violência sexual. No entanto, somente dois dias depois é que se dirigiu às autoridades, alegando ter temido que não acreditassem na denúncia.

O futebolista garantiu ter estado sentado e com roupa na sanita, sendo que a alegada vítima terá entrado na casa de banho e sentado no seu colo. Estranhando tal descrição dos factos, a juíza perguntou como era possível a mulher ter feito uma descrição tão pormenorizada da tatuagem se o internacional brasileiro tinha estado sempre vestido. A tatuagem foi, por isso, um pormenor decisivo para a acusação.

"Em primeiro lugar, gostaria de desmentir tudo. Sim, estive nesse sítio com mais gente, a desfrutar. Quem me conhece sabe que adoro dançar. Estive a dançar e a desfrutar sem invadir o espaço dos outros. Não sei quem é essa rapariga", referiu Dani Alves, há um par de semanas, perante a acusação de abuso sexual.