Ameaçado por adeptos, ex-FC Porto deixa Pelotas ao fim de cinco jogos

Avançado, de 34 anos, foi insultado pelos adeptos do clube por falhar grande penalidade na eliminação do Pelotas na Série A2 do Gauchão

Pouco mais de dois meses desde sua chegada ao Pelotas, Walter pediu a rescisão de contrato com o Pelotas após ser alvo de ameaças por parte de alguns adeptos do clube. O episódio aconteceu no final do jogo com o Real Sport, na Taça Federação Gaúcha, na passada quarta-feira.

Em entrevista à RBS TV, Walter explicou tudo o que aconteceu. O avançado foi insultado e ameaçado por um grupo de adeptos, numa altura em que estava a fazer o aquecimento, próximo à bancada. As agressões verbais continuaram no final do jogo, que terminou com vitória do Lobo por 3-0.

Quando o jogador se dirigia para casa, foi novamente abordado pelos adeptos e, segundo disse à imprensa brasileira, precisou de ser escoltado pela polícia para não sofrer agressões.

O principal motivo para os insultos seria a grande penalidade desperdiçada pelo jogador nos quartos de final da Série A2 do Gauchão, na eliminação do Pelotas contra o Monsoon, no passado fim de semana.

"Aconteceu o que aconteceu no último jogo da Série A2. A cabeça já estava má por tudo, tinha errado o penálti. Só que mais três erraram também, a equipa toda perdeu. A minha cabeça já estava má, por muita coisa que vem a acontecer na minha vida, com a minha mãe e o meu irmão. E ontem vi que não dava. O míster não me colocou no jogo, um jogo fácil. Podia-me colocar a jogar um pouco, ele optou por não me pôr em campo e eu achei melhor pedir para sair", explicou.