Ambos a jogar em casa, Liverpool empata e Manchester City perde

Crystal Palace venceu no terreno do Manchester City

Quem beneficia destes resultados é o Chelsea que triunfou na visita ao Newcastle, por 3-0.

Liverpool e Manchester City, ambos a jogar em casa, não conseguiram este sábado vencer os respetivos encontros, com os "reds" a empatarem com o Brighton (2-2) e os "citizens" a serem derrotados pelo Crystal Palace (0-2).

Quem beneficia destes resultados é mesmo o Chelsea, que triunfou na visita ao Newcastle, por 3-0. Os blues reforçam assim a liderança da Premier League, somando 25 pontos, seguidos do Liverpool, com 22, e do Manchester City, com 20.

Num jogo em que Diogo Jota só entrou 78 minutos do segundo tempo, o Liverpool até começou a vencer 2-0 (golos de Henderson, aos 4', e Sadio Mané, aos 24'), mas deixou-se empatar (Mwepu, aos 41', e Trossard, aos 65').

Já o Manchester City foi derrotado com golos de Zaha, aos 6', e Gallagher, aos 88'. Nota ainda para a expulsão de Laporte (vermelho direto), no final da primeira parte.