Italianos falam em ambiente pesado na Juventus: Allegri discutiu com Dybala e Cuadrado

Causa da discussão foi uma proposta de alteração dos horários de treino nas vésperas dos jogos em casa

A eliminação da Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões parece ter causado um ambiente tenso no seio de Turim. Este domingo, a imprensa italiana avança que Massimiliano Allegri, treinador bianchoneri, entrou em discussão acesa com Pablo Dybala e Juan Cuadrado.

Tudo começou quando Dybala e Cuadrado apresentaram a Allegri uma proposta de alteração dos horários de treino em dias de véspera de jogos em casa, com vista aos jogadores poderem sair do centro de estágios do clube entre os treinos matinais e os que antecedem as partidas, pedido que o técnico recusou.

A recusa de Allegri levou a uma discussão acesa entre o técnico e Dybala e Cuadrado, que na ausência de Chiellini e Bonucci são, respetivamente, capitão e vice-capitão da Juventus, com especial foco no argentino, que terá ouvido a seguinte reclamação do italiano: "Só tu é que me pedes algo assim?".

Após a discussão, Allegri convocou uma reunião juntamente com o plantel da Vecchia Signora, esta também marcada por tons de conflito, com Danilo e Rabiot a expressarem descontentamento com a decisão do treinador.

É assim num momento delicado que a Juventus, este domingo, às 14h, recebe o lanterna-vermelha Salernitana, numa partida relativa à 30ª jornada da Serie A.