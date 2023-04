Ambiente escaldou após o Real-Villarreal e Valverde agrediu adversário a soco

Internacional uruguaio "ajustou contas" na zona onde estavam estacionados os autocarros.

Após a receção do Real Madrid ao Villarreal (2-3), o médio Ernesto Valverde, do clube merengue, agrediu Álex Baena, da formação visitante, com um soco no rosto. Avança a imprensa espanhola que os jogadores estavam picados desde janeiro, quando as duas equipas se defrontaram para a Taça do Rei.

Ontem, sábado, Valverde foi para a zona próxima do autocarro do Villarreal e, quando Baena chegou, deu-lhe um murro na maçã do rosto quando o outro estava a falar ao telemóvel. "No jogo da Taça do Rei, Baena deu um pontapé em Fede e disse-lhe: 'chora agora que o teu filho não vai nascer'. Foi já no fim do encontro, mas hoje [sábado] ele disse algo semelhante e Fede explodiu. Então, decidiu esperar por ele no parque de estacionamento e disse-lhe que com a família dele não se metia. E aconteceu o que aconteceu", afirmou uma fonte ao jornal Marca.

Baena reagiu depois, numa mensagem nas redes sociais, garantindo não ser verdade que tenha dito tal coisa ao internacional uruguaio. "Muito feliz com a impressionante vitória da equipa num palco como o Santiago Bernabéu, mas ao mesmo tempo muito triste com a agressão que sofri após o jogo e surpreendido com o que se disse sobre a minha pessoa. É totalmente falso que eu tenha feito tal coisa", escreveu.