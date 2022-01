Ambiente azedo no Chelsea: Lukaku falha receção ao Liverpool depois de declarações polémicas

Lukaku disse publicamente que não estava feliz nos blues e Tuchel não gostou. Belga tinha marcado nas últimas duas jornadas

A relação entre Thomas Tuchel e Romelu Lukaku já viveu melhores dias. O belga admitiu que não estava feliz em Stamford Bridge e, um par de dias depois, acaba por ficar de fora das escolhas da equipa para a receção ao Liverpool, garante a imprensa inglesa.

"Fisicamente estou bem. Mas não estou feliz com a minha situação no Chelsea. O Thomas Tuchel optou por jogar com outro sistema, mas sou profissional e não desistirei. Não estou contente, mas não vou desistir", afirmou o avançado belga, ainda no final de 2021.

Perante as declarações públicas, Thomas Tuchel revelou não ter gostado do tom e do conteúdo do seu avançado, que fica mesmo de fora no jogo grande da primeira jornada da Premier, em 2022.

"Não gostamos porque traz ruído de que não precisamos e não ajuda. Por outro lado, não queremos fazer disso mais do que aquilo que realmente é. É muito fácil pegar numas linhas fora do contexto, fazer manchetes, e depois perceber que não é tão mau assim, que talvez não seja o que ele quis dizer", explicou o técnico, na conferência de imprensa do encontro com os reds.

Chelsea e Liverpool defrontam-se a partir das 16h30 deste domingo.