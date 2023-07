Amarrado e com medo: Donnarumma recorda assalto violento em casa

Gianluigi Donnarumma, guarda-redes do PSG, foi alvo de um assalto violento em casa na noite de quinta-feira. O guardião conta agora que foi amarrado e que temeu pela vida.

"Encontrar de repente pessoas estranhas em casa às três da manhã, acho que é a pior sensação possível. Fiquei imobilizado e a Alessia [companheira do jogador] foi obrigada a entregar tudo o que tínhamos de precioso. Não posso entrar em detalhes porque a investigação ainda está em andamento. Tivemos que deixar o nosso apartamento para permitir a realização da investigação, estamos hospedados num hotel", contou o jogador italiano ao jornal "Líbero", revelando que foi amarrado.

"Tive muito medo pela Alessia, tive medo que lhe acontecesse alguma coisa. Eu estava desamparado, amarrado, não podia fazer nada. Além disso, não dominamos bem o francês, por isso era difícil explicar às pessoas onde estavam as coisas. Falavam francês e tinham os rostos cobertos", concluiu. Segundo o site de notícias "Actu17", os ladrões fugiram com um furto estimado em cerca de 500 mil euros. Apesar do sucedido, o guardião de 24 anos fez questão de se juntar à equipa para fazer o estágio de pré-época, no Japão.