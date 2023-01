Amarelado contra o Crystal Palace, Casemiro falha a visita ao Emirates

Internacional brasileiro não jogará contra os gunners, num duelo que pode fazer o Manchester United entrar na luta pelo título

O duelo com o Arsenal ainda não chegou e Ten Hag já tem uma valente dor de cabeça. Casemiro, peça fulcral no meio campo do Manchester United, vai falhar a visita ao Emirates.

O internacional brasileiro viu amarelo, o quinto na competição, ao minuto 80 da partida entre red devils e Crystal Palace e está suspenso para o próximo jogo, diante do Arsenal.

A visita ao Selhurst Park foi o 16º jogo de Casemiro na Premier League 2022/2023.