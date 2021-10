AMA proíbe Coreia do Norte, Tailândia e Indonésia de organizarem eventos desportivos

Redação com Lusa

Agências antidoping da Coreia do Norte, Tailândia e Indonésia foram consideradas "não conformes".

A Agência Mundial Antidopagem (AMA) considerou as agências antidoping da Coreia do Norte, Tailândia e Indonésia "não conformes", pelo que estes países não se podem candidatar a organizar torneios desportivos de relevo.

A AMA refere em comunicado que os três países asiáticos "perdem o direito de sediar competições regionais, continentais ou mundiais" enquanto durar a suspensão, que tem "efeitos imediatos".

Nos casos da Coreia do Norte e da Indonésia a "não conformidade" das suas agências com os regulamentos da AMA está relacionada com a "ausência de um programa de testes antidoping eficaz".

O organismo refere ainda que as bandeiras da Coreia do Norte, Tailândia e Indonésia não podem ser exibidas neste tipo de torneios, exceto nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas isso não impede os seus atletas de participar.