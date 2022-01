Alvoroço pela saída de guarda-redes do Cruzeiro: "Ronaldo gordão, vem dar satisfação"

Fábio esteve no clube durante 17 temporadas. Cruzeiro milita na segunda divisão do futebol brasileiro.

A principal claque organizada do Cruzeiro protestou contra a saída do guarda-redes Fábio, que esteve no clube durante 17 temporadas. Os adeptos compareceram na Toca da Raposa, centro de treinos do clube. Há ainda outra manifestação marcada para as 17 horas de sexta-feira.

Durante o protesto, os adeptos pediram satisfações a Ronaldo Fenómeno, sócio maioritário da sociedade anónima do futebol do clube. "Ronaldo gordão, vem dar satisfação", cantaram os adeptos, que elogiaram Fábio e fizeram ameaças.