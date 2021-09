Alvo do Benfica podia ter terminado no Real Madrid: saiba o que "tramou" David Luiz

Central acabou por assinar pelo Flamengo.

David Luiz, que estava sem clube desde que terminou o contrato com o Arsenal, esteve no radar do Benfica no último mercado de transferências, como o próprio treinador Jorge Jesus confirmou, mas acabou por rumar ao Flamengo.

No entanto, segundo a Imprensa brasileira, o central poderia ter terminado... no Real Madrid. Depois das saídas de Sergio Ramos, para o PSG, e Raphael Varane, para o Manchester United, o central de 34 era o eleito de Carlo Ancelotti para ocupar um lugar no eixo da defesa merengue.

De acordo com o Globoesporte, o treinador do Real Madrid terá mesmo entrado em contacto com David Luiz, que estaria interessado em juntar-se ao clube espanhol. No entanto, o lote de jogadores extracomunitários do Real tramou o ex-Benfica, pois está preenchido, precisamente pelos compatriotas Éder Militão, Rodrigo e Vinícius Jr.

Já o Benfica acabou por ficar sem o central pretendido, tendo de "servir-se" com a prata da casa.