Alvo do Benfica, Kamada está mais perto do Milan

O japonês Kamada desvinculou-se do Eintracht Frankfurt e é um jogador livre

Daichi Kamada, alvo do Benfica, está a caminho do Milan, segundo noticiou Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências.

O avançado japonês terminou contrato com os alemães do Eintracht Frankfurt e não vai continuar no clube.

Na última temporada marcou 16 golos e fez 7 assistências, em 47 partidas.