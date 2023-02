Alvo do Benfica está em final de contrato e poderá manter-se na Alemanha

De acordo com o canal alemão Sport1, o diretor desportivo do Dortmund reuniu-se com agentes do criativo japonês para discutir uma possível contratação a custo zero no verão.

Depois de ter estado mais do que uma vez muito perto de contratar Daichi Kamada, o Benfica poderá ver o criativo japonês a manter-se na Bundesliga, reforçando o Dortmund a custo zero no próximo verão.

De acordo com o canal alemão Sport1, Sebastian Kehl, diretor desportivo do emblema aurinegro, reuniu-se com os agentes do médio ofensivo, de 26 anos, para expressar o desejo de o contratar no próximo verão, altura em que termina contrato com o Eintracht Frankfurt.

Na presente temporada, Kamada soma 13 golos e cinco assistências em 30 partidas disputadas pelo atual sexto classificado do campeonato alemão.