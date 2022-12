Alvo do Benfica associado ao Barcelona

Daichi Kamada termina contrato com o Eintracht Frankfurt no próximo verão

Daichi Kamada, alvo do Benfica nos últimos meses, pode vir a reforçar o Barcelona. Quem o diz é a imprensa de Frankfurt.

De acordo com o Frankfurter Rundschau, os catalães estão interessados no japonês que pode atuar em diversas posições no último terço.

Tendo contrato com o Eintracht Frankfurt até 2023, Kamada tem sido associado a vários clubes, nomeadamente o Benfica e o Dortmund. Agora, surge o Barcelona, clube que foi eliminado pelo conjunto alemão na edição passada da Liga Europa.