Alvo do Arsenal vai cumprir mais uma temporada no Leicester

Youri Tielemans vai cumprir o contrato que tem com os foxes, válido até 2023

Cobiçado pelo Arsenal neste mercado de verão, Youri Tielemans vai cumprir mais uma temporada no Leicester, com quem tem contrato até 2023, de acordo com o The Athletic.

O jornal garante que o internacional belga de 25 anos tomou a decisão junto dos responsáveis dos foxes, com ambas as partes a concluírem que o melhor passo para o jogador será manter-se mais uma temporada no clube.

Avaliado em cerca de 55 milhões de euros pelo Transfermarkt, Tielemans deverá assim cumprir a totalidade do contato com o Leicester e sair no verão de 2023 a custo zero.

Há três temporadas e meia no Leicester, onde chegou em janeiro de 2019, proveniente do Mónaco, Tielemans apontou sete golos e seis assistências em 50 jogos disputados ao longo de 2021/22.