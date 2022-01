Alvo do Arsenal, Bruno Guimarães deve acabar... no Newcastle

Bruno Guimarães, médio do Lyon, está a caminho do Newcastle

Médio internacional brasileiro pode custar 40 milhões a um dos últimos da Premier League

Bruno Guimarães pode bem ir parar à Premier League já nesta reabertura do mercado, mas não ao Arsenal, como se chegou a noticiar. O médio deve ser o mais recente reforço do milionário Newcastle.

Segundo a imprensa britânica, já há acordo entre os dois clubes, num negócio que deverá custar 40 milhões de euros aos cofres do clube de St James Park, que já tinha reforçado a defesa, com a chegada de Trippier, e o ataque, com a contratação de Wood.

A vontade do atleta é seguir para o futebol inglês, depois do acordo alcançado e depois de dois anos a vestir a camisola do Lyon, com 71 partidas e três golos marcados.