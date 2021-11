Alvo de Xavi para o ataque do Barcelona joga na Liga da Suíça

Arthur Cabral, goleador brasileiro do Basileia, interessa ao novo técnico dos "blaugrana".

Xavi Hernández está apostado em "lavar a cara" do Barcelona e, de acordo com o jornal As, já identificou um alvo para o reforço do setor atacante dos "blaugrana".

Arthur Cabral, avançado brasileiro do Basileia, será o nome pretendido pelo antigo médio para apetrechar o ataque, mas as negociações não se adivinham simples.

Devido aos graves problemas financeiros do Barça, a ideia passa por assegurar o dianteiro por empréstimo, com opção de compra obrigatória no final da época. Porém, a equipa suíça não deverá abrir mão com facilidade de Cabral, de 23 anos, que já apontou 23 golos em 24 jogos na presente temporada.