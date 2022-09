Alvo de críticas e defendido por Ten Hag: "Todos nós acreditamos nele"

Erik ten Hag, treinador do Manchester United

Treinador do Manchester United saiu em defesa de Harry Maguire.

Harry Maguire está a viver uma temporada difícil. O central inglês tem sido alvo de críticas e, apesar de ter perdido o posto de titular no Manchester United, esteve presente nos recentes jogos de Inglaterra para a Liga das Nações, frente a Itália e Alemanha.

Erik ten Hag falou esta sexta-feira sobre o defesa, demonstrando total confiança. "Sou o seu treinador e ele conta com o meu apoio. Tem o meu apoio porque acredito nele. Vejo as suas qualidades. Tem quase 50 internacionalizações por Inglaterra, onde há muito potencial. Todos nós acreditamos nele", disse o técnico neerlandês do United.

Domingo, às 14h00, há jogo com o City, para a jornada nove da Premier League. "Temos de olhar para nós mesmos. Queremos vencer cada jogo e será preciso dar o máximo. Já disputei muito dérbis, sei o que significam e são o jogo mais importante. Não vamos jogar contra Haaland, vamos jogar contra o Manchester City. Se jogarmos como equipa podemos derrotar o adversário", destacou Ten Hag.