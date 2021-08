Alvo de Bruno Lage e Nuno renova contrato: "Muito dinheiro envolvido"

Fiorentina responde ao interesse inglês com novo contrato para Nikola Milenkovic.

O Wolverhampton, de Bruno Lage, e o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, até tentaram. Porém, as duas equipas, assim como o West Ham, não conseguiram tirar o defesa Nikola Milenkovic da Fiorentina.

O internacional sérvio estendeu esta quinta-feira o contrato até junho de 2023, frustrando as intenções das equipas inglesas. De acordo com o portal inglês "Sky Sports", o West Ham chegou a fazer uma proposta de 16,5 milhões de euros pelo jogador, mas sem suecsso.

A Fiorentina não revelou valores do novo contrato, mas o presidente do clube, Rocco Commisso, afirmou à rádio "Tgr Rai-Toscana" que se trata da negociação mais cara da história do clube.

"Oferecemos-lhe um contrato muito caro, o mais caro da história do clube. Há muito dinheiro envolvido. Estou feliz por ele. Depois, se ele vai embora ou não, podemos conversar sobre isso, mas não este ano", disse.

O defesa de 23 anos soma 134 partidas com a camisola da Fiorentina e 11 golos marcados.