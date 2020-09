Álvaro González responde a Neymar: "É preciso aprender a perder e assumi-lo em campo"

Neymar foi expulso pelo árbitro Jerome Brisard na parte final do jogo com o Marselha

Acusado de insultos racistas pelo jogador brasileiro do PSG, o central espanhol do Marselha ironizou e sublinhou que tem "uma carreira limpa"

A polémica em redor do PSG-Marselha (0-1), do último domingo, continua e depois de Neymar ter acusado o central espanhol Álvaro González de conduta racista, este recorreu às redes sociais para garantir que tem "uma carreira limpa" e não é racista.

Recorde-se que Neymar foi expulso, com cartão vermelho direto na parte final do jogo com o Marselha, de André Villas-Boas, e no Twitter escreveu que o "único arrependimento" com que ficou foi "não ter dado na cara desse babaca".

Perante a acusação de insultos racistas do craque brasileiro, Álvaro González, central de 30 anos que representa o clube francês pela segunda época, defendeu, na sua página da conta Twitter, que não passa de mau perder.

"Não há lugar para racismo. Tenho uma carreira limpa, com muitos companheiros e amigos no dia a dia. Às vezes é preciso aprender a perder e assumi-lo em campo. Três pontos Incríveis. Allez OM. Obrigado família", lê-se na mensagem publicada pelo jogador espanhol da equipa orientada pelo treinador português que venceu nas duas primeiras jornadas da Ligue 1 - ganhara também em Brest - e aplicou a segunda derrota ao PSG, que perdera em casa do Lens na ronda inaugural.