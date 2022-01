Álvaro Cervera, treinador com mais jogos na história do clube, deixa o Cádiz

Redação com Lusa

O treinador do Cádiz, Álvaro Cervera, protagonizou a sexta chicotada psicológica da Liga espanhola na atual temporada, com o clube andaluz, 19.º e penúltimo classificado, a anunciar a sua dispensa.

Aos 56 anos, Cervera fica na história do emblema como o técnico com mais encontros disputados pelo Cádiz (257), após seis épocas e meia ao seu serviço, durante as quais alcançou uma subida à segunda divisão espanhola e outra ao escalão máximo, há dois anos.

Em 2021/22, o Cádiz só conquistou duas vitórias, em 20 jogos na La Liga, com 14 pontos alcançados em 60 possíveis.