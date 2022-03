Altitude motiva 'guerra' entre Bolívia e Brasil: "Tite é um cobarde"

Tite, selecionador do Brasil

Antiga lenda da seleção boliviana visou Tite, selecionador brasileiro

Esta noite, Brasil e Bolívia vão cumprir calendário, fechando a participação na fase de qualificação sul-americana para o Mundial'2022 em lados quase opostos - brasileiros vão terminar esta fase em primeiro lugar e os bolivianos, penúltimos, já não têm hipóteses de ir ao Catar. No entanto, a partida ganhou particular interesse devido ao recente conflito que surgiu entre ambas as seleções.

Noticia o jornal argentino Olé que tudo começou na conferência de antevisão de Tite ao jogo, que terá lugar em La Paz, cidade na Bolívia situada a mais de 3.500 metros acima do nível do mar, uma altitude considerada "desumana" para a prática desportiva, na opinião do técnico.

"Não vamos ter uma equipa tão vertical como tivemos nos últimos jogos porque a altura não o permite, é desumano", condenou o selecionador, num discurso apoiado por Fabio Mahseradjian, preparador físico da canarinha: "Quem está habituado não sente. Eles [Bolívia] usam [a altitude] como arma. Eu denuncio isso como doping ambiental, porque eles claramente têm uma vantagem".

A resposta a Tite não demorou muito tempo a chegar, com Marco 'Diablo' Etcheverry, lenda da Bolívia, a acusar o selecionador, que já garantiu a presença do Brasil no Mundial, de estar a arranjar desculpas.

"Espero que marquem quatro golos por causa das desculpas que estão a dar. Não quero dizer outras palavras porque eles vão achar que são discriminatórias, mas parece-me que Tite é um cobarde. Falar em altitude quando eles já estão classificados para o Mundial... Parece-me covarde. Isso incomodou-me muito, não tinha ouvido antes . Tite é um cobarde", acusou, sem meias medidas.

As palavras de Etcheverry, apesar de duras, não andarão longe da posição da Federação Boliviana de Futebol (FBF), que já avisou que irá protestar sobre o assunto na próxima reunião da Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL).

"O que [Tite] disse é ilógico. Vamos analisar o tema para que nas próximas eliminatórias não falem dessa forma em nenhuma conferência de imprensa", garantiu Edwin Callapino, vice-presidente da FBF.

Apesar de já ter o primeiro lugar assegurado na qualificação sul-americana para o Mundial, o Brasil ainda poderá somar mais motivos para sorrir caso vença a Bolívia, na madrugada desta quarta-feira (00h30), isto porque, nesse cenário, a canarinha passará a somar 45 pontos na tabela classificativa, superando o recorde atingido pela Argentina de Marcelo Bielsa (43), no apuramento para o Mundial'2002.