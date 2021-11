Alphonso Davies incomodado com as brincadeiras no Bayern sobre a seleção do Canadá

Canadiano afirmou que não gosta das brincadeiras que fazem no Bayern com a seleção do Canadá.

Principal nome da nova geração de jogadores canadianos, Alphonso Davies mostrou-se insatisfeito com a falta de respeito dos colegas do Bayern de Munique para com a sua seleção. Com pouca tradição internacional - não participa num Mundial desde 1986 -, a formação da América do Norte está na luta para regressar ao torneio no Catar'2022. Davies diz-se incomodado com o que ouve na Alemanha.

"Às vezes, os meus companheiros brincam com o Canadá. Sempre que vou para casa, quero provar-lhes que continuamos a melhorar e melhoramos a cada jogo que passa. Para mim, o objetivo é chegar a um Mundial e ter esperança de jogar contra alguns companheiros para mostrar que também podemos competir com eles ", disse o lateral em conferência de imprensa.

Dentro do Bayern de Munique, segundo o jogador, há muitas piadas feitas por ele não jogar com uma seleção nacional de primeiro nível: "É engraçado porque eles jogam por grandes países em diferentes torneios e é por isso que as piadas são feitas. Eu sei que são apenas brincadeiras, mas às vezes levo para o lado pessoal", acrescentou.

O Canadá está apurado para a final na Concacaf. Nos próximo dias jogará com as seleções costarriquenha e mexicana. "Esta equipa abriu os olhos das pessoas. Podemos ir para a um Mundial, tenho certeza", garantiu Davies.