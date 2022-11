Alphonso Davies está mesmo lesionado, mas deve poder ir ao Catar

Nota do Bayern fala em ausência para as próximas duas partidas. Lateral só volta a jogar pelo clube em 2023, mas deve poder seguir para o Mundial

Alphonso Davies assustou as hostes canadianas, neste último sábado, ao sair tocado do duelo entre Hertha de Berlim e Bayern. Ainda assim, o lateral deve poder ir mesmo ao Mundial do Catar.

A nota do Bayern confirma uma lesão e ausência para as próximas duas partidas. O jogador só deve voltar à ação pelo clube em 2023, mas problema físico não deve impedir convocatória para o Campeonato do Mundo.

Com 34 internacionalizações e 12 golos, Davies é uma das principais figuras do Canadá, que regressa aos Mundiais, depois da participação no México'86.