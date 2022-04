Alphonso Davies eleito jogador do ano na CONCACAF

Davies está a recuperar do problema que o continua a afastar do relvado e do onze do Bayern de Munique, estando o regresso ao ativo previsto para o próximo mês de abril

Alphonso Davies, lateral-esquerdo do Bayern de Munique, foi considerado o jogador do ano de 2021 pela CONCACAF.

Fora dos relvados desde dezembro, devido a um problema cardíaco, o polivalente canhoto jogador canadiano foi distinguido como o melhor da CONCACAF, assegurando um prémio que fugia há uma década a jogadores canadianos.

Davies está a recuperar do problema que o continua a afastar do relvado e do onze do Bayern de Munique, estando o regresso ao ativo previsto para o próximo mês de abril.