Alphonso Davies é o mais recente alvo de um Real Madrid em reconstrução

Merengues querem internacional canadiano a partir do verão de 2024. Chegará a um ano de terminar contrato, tal como Hazard ou Kroos

Alphonso Davies, lateral do Bayern de Munique, é o mais recente alvo de um Real Madrid que está a começar a construir uma equipa para o futuro.

De acordo com o AS, os merengues querem, no próximo verão de 2024, replicar os negócios de Kroos e Hazard: ou seja, comprar um jogador muito caro na entrada para o último ano de contrato e, assim, poupar uns bons milhões de euros.

Na mesma altura chegará Endrick e o Real espera ainda antes poder receber Bellingham e, eventualmente, Haaland, numa clara operação de rejuvenescimento para que as saídas naturais de Modric, Kroos ou Benzema fiquem salvaguardadas.

Mendy ainda não terá chegado à barreira dos 30 no verão de 2024, mas, no Bernabéu, a ideia é que o jogador, sendo forte do ponto de vista defensivo, não oferece totais garantias no momento de apoiar o ataque.