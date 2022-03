Alphonso Davies aproxima-se do regresso aos relvados

Alphonso Davies, lateral esquerdo do Bayern, está cada vez mais perto do regresso aos relvados, após exames médicos, em janeiro, terem revelado problemas cardíacos, na sequência da infeção por covid-19, e obrigado o lateral a parar por tempo indefinido

Davies já retomou os treinos no conjunto alemão, após um período de dois meses de recuperação e Julian Nagelsmann, treinador bávaro, previu um período de até quatro semanas para o promissor canadiano regressar aos relvados.

"Ele vai indisponível durante duas, três a quatro semanas. O fluído do pericárdio desapareceu. Estamos felizes por isso e esperamos que ele regresse em breve", disse o técnico sobre Davies.

Também Leon Goretzka, médio do Bayern, está na fase final de recuperação, depois de ter sofrido um problema no joelho, com Nagelsmann a garantir que o internacional alemão regressará parcialmente aos treinos na terça-feira.