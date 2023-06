Guilherme Madruga marcou de pontapé de bicicleta na Série B do Brasil e lançou campanha

O médio Guilherme Madruga marcou de pontapé de bicicleta pelo Botafogo-SP contra o Novorizontino, na Série B do Brasileirão, e lançou uma campanha para entrar na votação para o prémio Puskás.

"Alô FIFA, aqui o Guilherme Madruga, médio do Botafogo, e mereço estar no The Best do próximo ano concorrendo aos prémios Puskás pelo golo mais bonito. Deixei a bola pingar e acertei de bicicleta no ângulo. Agora vamos subis a #MadrugaPuskas", publicou num vídeo nas redes sociais.

"Estava à espera desse primeiro golo pelo Botafogo. A minha família estava a cobrar, eu também, e saiu dessa forma bonita, eu fiquei muito feliz. Foi o único recurso que eu tinha, no meio de três marcadores, acredito que ia perder a bola, então foi o recurso que eu usei e deu certo", afirmou à Imprensa.

[vídeo brasileiraob]