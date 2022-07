Almería perto de contratar internacional sub-20 do Brasil

Kaiky pelos Sub-20 do Brasil

Kaiky Fernandes terá já tudo acordado para se mudar do Santos para o clube recém-promovido a La Liga, por sete milhões de euros. A segunda transferência mais cara da história do emblema.

O Almería, que subiu esta temporada ao principal escalão do futebol espanhol, continua a reforçar o seu plantel para a exigência que vai encontrar em La Liga e assegurou uma jovem promessa brasileira: Kaiky Fernandes, central de 18 anos que já é internacional sub-20 pelo Brasil e que estava no radar do Barcelona.

O emblema do Sul de Espanha vai pagar sete milhões de euros pelo defesa do Santos, o que o converte na segunda contratação mais cara da história do clube depois de Appiah (8,8 M€).

O Almería, recorde-se, já contratou em Portugal Guilherme Guedes (ex-V. Guimarães), além de Mendes, Svidersky e Solá. E está perto de contratar Milovanovic.