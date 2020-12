Almeria de José Gomes, com um jogo a menos, sobe a terceiro na II Liga espanhola

Sexto triunfo consecutivo da equipa orientada pelo treinador português.

O Almeria, treinado pelo português José Gomes, foi esta segunda-feira vencer fora o Oviedo por 2-1, subindo ao terceiro lugar da II Liga espanhola, com um jogo a menos, cumpridas 15 jornadas.

O sexto triunfo consecutivo, que torna o Almeria a equipa em melhor forma no último mês, foi materializado por um bis de Jose Corpas, aos 27 e 79 minutos, o primeiro de penálti, enquanto o Oviedo marcou pelo argentino Gustavo Blanco, aos 65.

O Almeria soma agora 29 pontos, mas com um jogo a menos, a três do líder Maiorca, com 32, e a um do Espanyol, com 30. O Oviedo é 14.º, com 18.

O médio Samuel Costa foi titular no Almeria, João Carvalho entrou aos 69 e Pedro Mendes não saiu do banco.