O trinco é "ator porno", o lateral esquerdo "pastor", no ataque há um "bibliotecário"...

Este sábado o Atlético de Madrid desloca-se ao campo do modesto Almazán, dos escalões inferiores, para a Taça de Rei, e o clube de Castela e Leão decidiu ironizar publicando uma convocatória falsa, com muita ironia em alusão ao facto de os seus jogadores serem amadores e terem outras profissões.

Assim, na baliza, está o funcionário que faz churros. A defesa é composta pelo sexador de frangos, o lenhador, o marceneiro e o pastor. No miolo há um ator porno, um cantor de arraiais e um pregoeiro, e no ataque jogam o camisola nove, que não estuda nem trabalha, mais o sacristão e o bibliotecário.

O banco é composto pelo cobrador do fraque, o arrumador, controlador de pragas, jornaleiro, entre outros.

No início da semana, o clube já tinha ironizado com as profissões dos seus jogadores, alertando para o facto de não terem nenhum padeiro, pois estariam fartos de receber chamadas a pedir pão e bolos.

Convém esclarecer que as profissões não são as corretas, pois há um enfermeiro, um camionista, um funcionário bancário, um vendedor de fruta, um engenheiro florestal, um fisioterapeuta, entre outros.

Refira-se que o português João Félix está concentrado com o Atlético para este desafio e só após o mesmo será dispensado pelos colchoneros para se juntar à Seleção de Portugal para o Mundial.