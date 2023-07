Alli falou e em Inglaterra assume-se: há dependência de comprimidos para dormir

Internacional inglês, que concedeu entrevista tocante a Gary Neville, admitiu ter passado por um momento em que dependia de comprimidos para dormir. O problema é amplo, segundo os clubes

A entrevista de Dele Alli a Gary Neville continua a dar que falar. O internacional inglês, entre muitas outras revelações, admitiu ter passado por uma fase em que dependia de comprimidos para dormir. O problema é amplo, segundo os clubes das ligas profissionais inglesas.

O Daily Mail conversou com vários clubes da Premier League e do Championship, que garantiram que o problema da dependência de medicamentos para dormir é uma realidade para muitos futebolistas. O Zopiclone é o que preocupa mais, pelos efeitos secundários que gera.

Os clubes estão atentos e já começaram a fortalecer a área da saúde mental, no sentido de evitar estas dependências, que estão relacionadas com o contexto familiar e com a pressão de, semanalmente, render ao mais alto nível várias vezes.

"Causa-me medo falar sobre isso. Quando voltei da Turquia e me apercebi que precisava de ser operado, estava muito mal mentalmente e decidi ir a um centro de reabilitação de saúde mental. Eles tratam vícios e traumas. Senti que era o meu momento. Não te podem dizer para ires, tens de sabê-lo e tomar a tua própria decisão, caso contrário não funcionará", referiu Alli, na entrevista.