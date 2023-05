Allegri: "O colapso mental é normal. No campo somos os segundos"

A Juventus foi goleada pelo Empoli (4-1) pouco depois de saber que perdera 10 pontos na Série A

A justiça italiana tirou dez pontos à Juventus esta segunda-feira e logo a seguir os de Turim entraram em campo, acabando goleados pelo Empoli (4-1). O treinador Massimiliano Allegri desculpou os jogadores e recordou que no jogo jogado, a Juventus seria segunda do campeonato italiano, mesmo com esta derrota.

"Os rapazes deram o seu melhor. Não é um álibi, mas perder 10 pontos a um quarto de hora do jogo é, pelo menos, uma circunstância atenuante. Foi um ano muito cansativo, sempre a subir e a descer. E estamos em segundo lugar no campo. O colapso mental é normal depois de uma temporada surrealista. A esta altura, é o suficiente, é a gota de água: que eles decidam onde temos de jogar de uma vez por todas. Os rapazes deram o seu melhor, não tenho nada a censurá-los", comentou o técnico da Juventus.

"Temos seis pontos em disputa e no domingo temos o Milan. Foi uma situação estranha, antes do jogo veio o veredito. Tínhamos começado bem, depois sofremos os dois golos, podíamos ter reduzido. Isso não justifica o colapso mental. Podemos falar de muitas coisas, mas temos de ficar calados, aceitar a derrota. Antes do jogo, estávamos em segundo lugar na tabela e depois ficámos 10 pontos abaixo. Não vai ser fácil nos próximos 10 dias: primeiro a eliminação contra o Sevilha, hoje tiram-nos 10 pontos, é inevitável uma pequena recaída. Não se trata de uma justificação, mas a situação é anormal", concluiu.