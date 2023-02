Allegri furioso virou-se a adepto em defesa de um jogador da Juventus

Moise Kean estava a ser atacado verbalmente por adeptos, devido a má exibição contra a Fiorentina, e o técnico não aceitou

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, não gostou que um adepto estivesse constantemente a criticar o avançado Moise Kean durante a partida com a Fiorentina e saiu em sua defesa.

De forma surpreendente, a meio da partida Allegri virou-se para trás do banco, procurou o adepto que estava a atacar verbalmente o atacante, e enfurecido começou a discutir com ele, acabando por ser afastado por elementos da Juventus.

Veja o vídeo:

Allegri supposedly getting into a war of words with a fan amidst Juve's game pic.twitter.com/WXbgoXp4OM - Italian Football TV (@IFTVofficial) February 12, 2023