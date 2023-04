Allegri furioso com dirigentes do Inter: "Vocês são uns merdas, vão ficar em 6.º lugar"

Episódio terá acontecido depois da eliminação na Taça de Itália, na quarta-feira.

A Juventus foi eliminada da Taça de Itália, nas meias-finais, pelo Inter e Massimiliano Allegri, treinador dos bianconeri, terá ficado muito irritado, trocando mesmo palavras mais amargas com Dario Baccin e Beppe Marotta, dirigentes dos nerazzurri.

"Vocês são uns merdas, vão ficar em 6.º lugar", terá dito o treinador italiano, de acordo com a Gazzetta dello Sport. De seguida, já no seu balneário, terá vincado aos jogadores: "Temos de acabar o campeonato à frente deles, não podem entrar na Champions."

O Inter venceu por 1-0, depois do empate 1-1 na primeira mão, e seguiu para a final da Taça de Itália. Já na Serie A, a Juventus é terceira, com 59 pontos, e o Inter é sexto, com 54.