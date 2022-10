Allegri e o estado de espírito da Juventus: "A vitória no dérbi trouxe-nos mais serenidade"

Declarações de Massimiliano Allegri, treinador bianconeri, em conferência de imprensa de antevisão ao Juventus-Empoli, partida relativa à 11.ª jornada da Serie A e que antecede a visita ao Benfica, na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no dia 25 de outubro (20h00).

Momento da equipa: "A equipa está melhor mentalmente. A vitória no dérbi frente ao Torino [1-0] trouxe-nos mais serenidade. O disposição do grupo também é ditada pelos resultados, amanhã temos de estar atentos. Contra o Torino foi uma vitória merecida e para se tornar num sucesso importante, temos de dar continuidade diante do Empoli. Dusan Vlahovic não só marcou como também fez um dos seus melhores jogos a nível técnico. Moise [Kean] também, está feliz e a crescer muito".

Chiesa e Pogba recuperam a tempo? "Eles estão a recuperar e, de momento, não estão disponíveis. Federico [Chiesa] fez dois treinos, enquanto Paul [Pogba] só se juntou parcialmente ao grupo na última sessão. Amanhã não vão jogar".

Empoli: "O Empoli de Paolo Zaneti é uma equipa rápida e técnica. Para vencê-los, temos de estar à altura deles e mostrar que temos mais valor. Se, por outro lado, pensarmos que somos superiores, arriscamo-nos a cometer erros".

Bonucci: "Leo [Bonucci] é o capitão da equipa. É um jogador com caráter e de qualidade. Tenho de gerir a sua energia de acordo com as partidas. É um homem responsável e valoriza-nos jogando ou não".