Allegri e a lesão de Pogba: "Não sei quando poderá voltar"

Médio ainda não se estreou pela Juventus esta temporada.

Na pré-temporada, Paul Pogba sofreu uma lesão grave e ainda não fez qualquer jogo oficial em 2022/23. E Massimiliano Allegri ainda não sabe quando poderá ter o jogador disponível.

"Neste momento, está nas "boxes". Não só não está disponível para amanhã, como também não estará contra o Nantes [Liga Europa]. Esta é a realidade. Ele está a trabalhar para voltar a estar disponível, e não sei quando poderá voltar. Talvez dentro de uma semana, talvez dentro de 20 dias... Todos estamos à espera dele, porque é um jogador importante (...). É o percurso normal após uma lesão no menisco. Um dia, deixa-te trabalhar bem, e, no seguinte, incomoda-te. Ele coloca todo o empenho possível. Está a ser acompanhado, mas, neste momento, não pode ajudar", explicou o treinador italiano, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a Fiorentina, no domingo.