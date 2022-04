Allegri atira "toalha ao chão" quanto à disputa do título da Série A

Allegri, treinador da Juventus, desistiu da conquista do título da Série A

Técnico da Juventus assumiu a desistência da conquista do scudetto na temporada 2021/22, ainda que restem pontos suficientes em jogo para conseguir pôr as mãos nele

Para o ano haverá mais. Sem rodeios e de forma taxativa, Maximiliano Allegri descartou, após a derrota sofrida, no passado domingo, diante do Inter (1-0), a possibilidade da Juventus continuar a disputar a conquista do título da Série A.

"Podemos dizer que a Juventus está fora da luta pelo título. Precisamos de garantir o quarto lugar e, depois, começar a preparar a próxima época para arrancar bem", afirmou o treinador da Vecchia Signora, contratado no início desta temporada.

A desistência de Allegri será resultado de uma convicção pessoal dado que, matematicamente, ainda é possível a Juventus por as mãos no scudetto em função de restarem 21 pontos em disputa e os bianconeri estarem a sete pontos do líder.

O treinador da Juventus, em justificação deste atirar da 'toalha ao chão', que a equipa "começou mal" o campeonato - um ponto nos primeiros três jogos - e que foram "prejudicados por incidentes individuais nos grandes jogos".

Em 31 jogos disputados até agora no principal campeonato italiano, a Juventus, atual quarta classificada na tabela, venceu 17, empatou oito e perdeu seis.