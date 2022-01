Alisson viu dois vermelhos contra o Equador mas... não chegou a ser expulso

Alisson, na véspera do início do jogo frente ao Equador

Equador-Brasil tão cedo não vai sair da memória de Alisson Becker, que viu o cartão vermelho por duas ocasiões separadas e mesmo assim nunca chegou a sair do relvado. VAR anulou ambas as expulsões do guarda-redes

No jogo de qualificação sul-americano para o Mundial'2022, onde o guardião equatoriano Alexander Dominguez recebeu ordem de expulsão aos 15 devido a uma entrada arrepiante sobre Matheus Cunha e o lateral canarinho Emerson Royal viu a segunda cartolina amarela aos 20. Alisson esteve perto, por duas vezes, de ser o terceiro jogador expulso da partida.

O primeiro "susto" aconteceu aos 26, com o árbitro Wilmar Roldán a mostrar o cartão vermelho a Alisson após um suposto lance fora de área, no qual o guardião teria atingido Enner Valencia. Após revisão do VAR, o vermelho foi anulado, com Alisson a ver apenas o cartão amarelo.

O outro cartão vermelho surgiu nos instantes finais do encontro, quando o juiz assinalou penálti num alívio do guarda-redes, com novamente o VAR a anular a decisão do árbitro, permitindo que Alisson completasse os 90 minutos.

Eis os lances em questão: