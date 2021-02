Alisson recorre às redes sociais para agradecer mensagens que recebeu após morte do pai

Alisson Becker, guarda-redes do Liverpool, perdeu o pai e deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que têm confortado a família nas últimas horas.

Alisson Becker, guarda-redes do Liverpool e do "escrete", está de luto devido à morte do pai, encontrado sem vida, aos 57 anos, num lago perto da casa de férias da família, no sul do Brasil. Na noite desta quinta-feira, o brasileiro agradeceu as mensagens que tem recebido.

"Gostaria de agradecer a todos pelas mensagens e homenagens ao meu amado pai! A nossa família sente-se amada por todos! Que Deus abençoe a vida de cada um!", escreveu nas redes sociais.

De acordo com as autoridades locais, José Becker estava a nadar num lago localizado na zona do Rincão do Inferno, tendo sido dado como desaparecido por volta das 17h00, na quarta-feira.

À noite, o corpo foi encontrado, sem sinais de agressões, razão pela qual a polícia dá como praticamente certa a morte por afogamento.

José Becker também era pai de Muriel Becker, guarda-redes do Fluminense que chegou a passar pelo futebol português, vestindo as cores do Belenenses.