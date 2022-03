Alireza e Taremi convocados para a seleção do Irão

Mehdi Taremi, avançado iraniano do FC Porto

A seleção iraniana defrontará Coreia do Sul (24 de março) e Líbano (29), jogos a contar para o apuramento para o Mundial'2022.

Alireza Beiranvand, guarda-redes do Boavisa, e Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, foram convocados para os dois próximos desafios da seleção do Irão.

O Irão lidera o grupo A da qualificação asiática, com 22 pontos, mais dois do que o segundo classificado, a Coreia do Sul (20).