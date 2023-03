"Algumas pessoas pensam que Mbappé é arrogante. A elas digo: 'Estão malucas?"

Ibrahima Konaté, central francês do Liverpool, deixou largos elogios ao avançado do PSG, mostrando-se confiante em que vá desempenhar um bom papel de capitão de equipa.

Após Kylian Mbappé ter sido escolhido por Didier Deschamps para desempenhar o cargo de capitão da França, na sequência das retiradas internacionais de Hugo Lloris e Raphael Varane, Ibrahima Konaté aproveitou para defender a escolha do selecionador.

"Mesmo que eu tivesse uma palavra a dizer sobre isto, não mudaria nada. É a decisão do treinador, mas estou muito feliz. Honestamente, Kylian merece-o. Estamos unânimes sobre este tema. Ele merece-o, devido ao que fez no Mundial e também com o PSG", garantiu, em declarações à Eurosport.

Muitas vezes descrito como um jogador antipático, a escolha de Mbappé para capitão da França gerou alguma surpresa na imprensa francesa, mas o central do Liverpool frisou que essa fama não condiz com a realidade.

"Ele é um líder muito bom, dentro e fora de campo. Ele é um rapaz jovem que gosta de rir e de se divertir, nada mais. Ele é muito boa pessoa. Algumas pessoas pensam que ele é arrogante. É algo que já me perguntaram no meu clube e noutros sítios. A elas digo: 'Estão malucas? Ele é tão agradável'. Claro que será um bom capitão", sentenciou Konaté.