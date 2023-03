Alexis Sánchez explode após eliminação na Taça: "Não vim para apanhar sol"

O Marselha foi eliminado nos quartos de final da Taça de França frente ao Annecy, da segunda divisão e, após a partida, o extremo chileno mostrou-se muito descontente com os níveis de ambição da equipa.

O Marselha, com Nuno Tavares e Vitinha a suplentes utilizados, foi eliminado nos quartos de final da Taça de França frente ao Annecy, da segunda divisão, no desempate por grandes penalidades (2-3).

Após a partida, Alexis Sánchez mostrou-se muito insatisfeito com a falta de ambição da equipa, dizendo que não veio "passar férias" no sul de França e que um clube como o Marselha tem de lutar sempre por títulos.

"Cada jogador tem de estar a 200 por cento, especialmente aqui, com adeptos que nos empurram para darmos tudo. Não estou aqui de férias nem vim para apanhar sol. Estou aqui há uma época, posso ficar ou sair, mas estou aqui para ganhar e deixar as pessoas felizes. Tenho muita vontade de ficar, mas quero ganhar. Não estou aqui para terminar em quarto ou terceiro, nem sequer em segundo para ir à Liga dos Campeões", avisou, em conferência de imprensa.

O extremo chileno, de 34 anos, prosseguiu o raciocínio, dizendo que a sua continuidade - contrato expira no final da temporada - vai depender dos planos do clube para o futuro próximo.

"Quero jogar desde o primeiro dia para ser campeão e ganhar títulos! Estou mais chateado do que qualquer adepto. Há que ter uma mente de campeão e não esqueço este fracasso, nem depois de uma, duas ou três vitórias, ficou atravessado na garganta. Sou mais 'quente' do que todos [os adeptos] juntos. Ganhei durante toda a minha carreira, por isso [a permanência no clube] depende da nossa ambição e de onde vamos terminar para ganhar a Champions League. O meu futuro depende disto tudo", completou.

Na presente temporada, Sánchez leva 13 golos e uma assistência em 31 partidas disputadas pelo Marselha, atual segundo classificado da Ligue 1, a oito pontos do líder PSG.