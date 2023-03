Alexis Sánchez e o papel de Mourinho na mudança para o Manchester United: "O telefone toca..."

Internacional chileno era figura do Arsenal, alvo do Manchester City e acabou com a camisola 7 do Manchester United. Comunicação com Mourinho fez a diferença, lembra o atual jogador do Marselha

Figura do Arsenal desde o momento em que trocou o Camp Nou pelo Emirates, Alexis Sánchez protagonizou uma das transferências da temporada 2017/2018, ao trocar os gunners pelo Manchester United a troco de 34 milhões de euros. Agora no Marselha, com 34 anos, o chileno recordou esses dias, que tiveram Guardiola e Mourinho como protagonistas.

"Estava muito perto de ir para o [Manchester] City. Falava com o Guardiola todos os dias, ele era como meu pai. Foi o meu pai no Barcelona e seria meu pai no City. Falámos, falámos, ele mandava-me mensagens", referiu o antigo jogador do Arsenal, que recordou, exatamente, o momento decisivo que o fez passar do lado azul para o lado vermelho de Manchester.

Leia também Internacional Espanhóis recordam frase de Nagelsmann: "Se o Real Madrid me telefonar no futuro..." Técnico, que deve abandonar Bayern de Munique, já foi alvo do interesse dos merengues. Carlo Ancelotti, ainda na luta pela Taça e pela Champions, com o campeonato praticamente perdido, tem o futuro em aberto

"Estava tudo pronto, havia um jogador que ia para o Arsenal. Depois o Wenger disse-me que eu não ia sair porque o outro jogador não queria vir e eles não queriam mais nenhum. De repente, o telefone toca e o Mourinho diz-me: 'Alexis, tenho aqui a camisola 7 para ti'", explicou, em entrevista ao The Sun.

Apesar do pouco rendimento desportivo, em comparação com os anos no Arsenal e no Barcelona, Alexis não se arrepende da mudança para Old Trafford, explicando os motivos que o fizeram assinar pelos red devils, comandados, na altura, por José Mourinho.

"Não fui por dinheiro, fui ganhar o mesmo. Ele ofereceu-me a camisola 7, jogar a Champions e disse-me que íamos ganhar tudo. Um chileno no Manchester United? Com a 7 de Ronaldo, Cantona e Beckham? Não me arrependo", explicou.

Apresentado como a nova figura do clube, Alexis passou apenas um ano e meio no Manchester United, realizando um total de 45 partidas e marcando cinco golos. Não venceu qualquer título, antes de voltar a Itália, ao Inter de Milão.