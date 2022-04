Alexandre Pato pisca o olho ao Milan: "Agora estou mais maduro e acho que seria útil"

Avançado alinha no Orlando City, na MLS

Alexandre Pato concedeu esta terça-feira uma entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, na qual recordou a passagem por San Siro, entre 2007 e 2012, altura em que era considerado como um dos jogadores mais promissores da própria geração.

"Quando és muito jovem e tens um bom início, começam a elogiar-te e conseguires manter os pés no chão é essencial. O que mudaria na minha experiência no Milan? Teria levado os meus pais comigo", revelou.

O avançado do Orlando City prosseguiu, explicando que, apesar do apoio do Milan, a ausência da família em Itália acabou por influenciar a que o brasileiro nunca chegasse a atingir o sucesso que lhe era apontado e acabasse por regressar ao Brasil, em 2013, pela porta do Corinthians.

"Repito, o Milan deu-me tudo o que podia, tenho um grande amor pelo clube, mas nos períodos mais difíceis, estive sozinho. Cheguei muito jovem [18 anos], os meus pais estiveram comigo durante um bocado e depois regressaram ao Brasil. Se tivessem estado sempre comigo, teria tido mais apoio", garantiu o dianteiro canarinho.

"Mais maduro", Alexandre Pato tem contrato com o Orlando City até ao final de 2022 e garante ainda ter saudades de Milão e sentir que ainda conseguiria ser uma mais-valia para o atual líder da Serie A, especialmente para as camadas mais jovens.

"Tenho saudades de Itália, do calor dos adeptos. Eu digo sempre à minha mulher: 'Um dia, levo-te a Milão e tu vais entender do que estou a falar'. Hoje em dia amadureci, tenho uma atitude diferente em relação ao futebol e talvez viesse a ser útil na relação com os jogadores mais jovens. Em Itália há muitos jogadores de idade avançada a jogar", referiu.

Desde que a edição de 2022 da Major League Soccer arrancou, Alexandre Pato tem-se apresentado a um bom nível, registando dois golos e duas assistências em seis partidas efetuadas.