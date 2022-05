Alexandre Pato: "A minha carreira podia ter sido diferente, mas não me arrependo"

Avançado brasileiro chegou a ser apontado aos mais altos voos do futebol europeu

Alexandre Pato, atualmente com 32 anos, falou esta terça-feira ao The Players Tribune acerca do percurso no futebol.

O dianteiro do Orlando City, apontado ao estrelato numa fase inicial da carreira, abriu o livro sobre a luta psicológica que enfrentou em 2016, quando ingressou no Villarreal.

"Contactos, relações. Era assim que o jogo funcionava. Foi um ponto de viragem para mim. Durante muitos anos agi como se ainda fosse aquele garoto no Internacional. Aos 27 anos percebi que tinha que mudar. Eu tive de passar a tomar conta do meu próprio destino", revelou Pato, que brilhou no Milan entre 2007 e 2012.

A aventura no Submarino Amarelo não correu de feição a Pato, que fez apenas seis golos em 24 jogos e optou por rumar à China na época seguinte, mais concretamente para o Tianjin Tianhai. Foi aí que o canarinho admite ter começado a prestar mais atenção à própria saúde mental.

"Comecei a concentrar-me na saúde mental e nos relacionamentos. Fui a um terapeuta. Aprendi a encontrar a felicidade enquanto trabalhava. Continuei a divertir-me, mas passei a tratar o futebol como um trabalho. Assumi a responsabilidade de todos os aspetos da minha carreira. Em Milão, passei o primeiro ano sem falar italiano. Na China, aprendi logo sobre a comida e a cultura", acrescentou.

Em jeito de conclusão, Pato admitiu que podia ter chegado mais longe no futebol, mas garante que não guarda arrependimentos e que continua a ser "um apaixonado" pelo desporto.

"A minha carreira podia ter sido diferente? Com ​​certeza. Mas é fácil olhar para trás e dizer o que eu devia ter feito. Quando estás lá, não vês o quadro geral, portanto eu não me arrependo. Estou em forma, a minha saúde mental é excelente e ainda sou apaixonado por futebol", concluiu Alexandre Pato.