Alex Telles: "Se não acreditasse que podemos salvar a época, não estava aqui"

Lateral esquerdo garantiu que o plantel não pensa no próximo treinador do clube

O Manchester United está em sexto lugar, quando faltam apenas sete jornadas para terminar a época, e a seis pontos de distância do quarto lugar, que confere qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Apesar do mau momento - um empate e uma derrota nos últimos dois jogos - Alex Telles descarta que a equipa esteja a pensar em quem será o treinador na próxima época.

"Há pessoas no clube a trabalhar no próximo treinador, mas isso é para a próxima época. A próxima época vai depender do que fazemos nos jogos que restam, portanto precisamos de manter-nos focados. Não podemos pensar em quem será o próximo técnico, temos de pensar em trabalhar no duro na próxima partida [Norwich]", referiu Telles à Sky Sports.

Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos disputados, Alex Telles nega que a época esteja perdida no Man. United, garantindo que a equipa vai fazer tudo para "atingir os objetivos do clube".

"Queremos trabalhar, não falar e dar a volta a esta situação. Sabemos da qualidade que temos, sabemos das expetativas dos fãs e do clube e queremos dar o nosso melhor para mudar as coisas para melhor. Se não acreditasse que podemos salvar a época, não estava aqui", garantiu o lateral brasileiro.

O Manchester United recebe o lanterna-vermelha Norwich este sábado, às 15h, na 33ª jornada da Premier League.