Alex Telles questionado sobre o futuro: "Não vou dizer 'não sei para onde vou'..."

Declarações de Alex Telles, antigo jogador do FC Porto, no podcast "Denílson Show", no qual foi entrevistado pelo antigo internacional canarinho

Futuro: "Tenho contrato com o Manchester United, tenho um respeito muito grande pelo clube, passei dois anos muito bons lá. Estive emprestado ao Sevilha e, sinceramente, não estou a pensar em nada, não vou dizer 'não sei para onde vou'. Tenho contrato com o United, tenho dia para me apresentar, também não tive retorno do Sevilha. Então, estou de férias, a treinar para me apresentar no United. Obviamente que se falam muitas coisas nesta janela, mas eu deixo muito claro: estou a descansar, focado nas férias, a cuidar do joelho e, a partir do momento em que houver alguma conversa, eu ligo para te avisar [ao Denilson]. Tenho contrato de mais um ano com o United e há a opção de renovar por mais uma época."

Brasil é segunda opção? "Hoje, é. Se disser que não tenho vontade de jogar no Brasil, é mentira. Sinto o desejo de voltar, mas confesso que sinto que não é o momento. Estou adaptado lá fora, ainda consigo tirar muito proveito da Europa, no mais alto nível para estar na seleção. Ainda me vejo fora, mas nunca vou fechar as portas ao Brasil."