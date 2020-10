Alex Telles e o ingresso no Manchester United: "É uma grande honra"

Alex Telles no momento em que assina contrato de quatro anos com o Manchester United

Lateral brasileiro é reforço dos red devils. Solskjaer encantado com a aquisição.

O defesa lateral esquerdo Alex Telles revelou, esta segunda-feira, sentir-se honrado por representar um clube da dimensão do Manchester United e prometeu o máximo de empenho ao serviço do atual 16.º classificado da principal liga inglesa.

"Ingressar num clube com o prestígio do Manchester United é uma grande honra. Tens que trabalhar muito para conseguir este momento na carreira e agora que estou a vir para este clube, eu posso prometer que vou dar tudo para ser bem-sucedido aqui", afirmou Telles aos meios de comunicação dos "red devils".

O defesa internacional brasileiro, de 27 anos, abordou, depois, o historial de conquistas o desejo de engrossar o palmarés da própria carreira - ao serviço do FC Porto conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

"Ganhei muitos troféus no FC Porto e quero continuar isso no Manchester United. O 'manager' tem um plano e uma direção claros para esta equipa e eu mal posso esperar para vestir esta famosa camisola", acrescentou o antigo jogador dos "dragões", vendido por 20 milhões de euros.

Em comunicado oficial, o Manchester United confirmou que o defesa canarinho assinou um contrato com duração até 2024, com mais um ano de opção. O clube destaca que o jogador marcou 26 golos e assistiu mais de 50 vezes nas últimas cinco épocas ao serviço do FC Porto, totalizando 195 jogos.

O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, revelou que Alex Telles "um jogador que acompanhávamos há algum tempo" e que as atuações do futebolista "nos últimos anos são exatamente o que procurávamos".

"Ele é um lutador e um vencedor e vai adicionar muita determinação e competitividade à equipa", perspetivou o técnico norueguês.